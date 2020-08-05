للنشر الساعة 5ص/ البنك المركزي: 424.3 مليار جنيه تسهيلات إئتمانية للقطاعات غير الموزعة في إبريل الماضي

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وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة

نحو 279.104 مليار جنيه مقابل 270 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ261.6 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.