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اقتصاد

للنشر الساعة 5ص/ البنك المركزي: 424.3 مليار جنيه تسهيلات إئتمانية للقطاعات غير الموزعة في إبريل الماضي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:54 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

 
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك للقطاعات غير الموزعة بالعملة المحلية إلي 424.3 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 417.8 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ402.6 مليار جنيه في إبريل السابق له.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن القطاع العائلي بلغت تسهيلاته الإئتمانية في إبريل الماضي نحو 423.22 مليار جنيه مقابل 416.8 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 401.62 مليار جنيه في فبراير السابق

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ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد الطبيعيين نحو 416.84 مليار جنيه مقابل 410 مليارات جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 393.331 مليار جنيه في فبراير الماضي.

وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات نحو 279.104 مليار جنيه مقابل 270 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ261.6 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.


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