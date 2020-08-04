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رياضة

pray for lebnan.. محمد صلاح يواسي الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:49 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ميرنا محمود
علق  محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر  على الانفجار الأليم  الذي وقع عصر اليوم بالعاصمة اللبنانية . 


ونشر  صلاح  صورة لمواساة الشعب اللبناني  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وكتب: pray for lebnan


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وتسبب انفجار بيروت، الثلاثاء، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".


وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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