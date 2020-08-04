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رياضة

فولهام يتأهل للبريميرليج بعد فوزه على برينتفورد في نهائي الملحق

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
صعد فريق فولهام للبريميرليج، بعد فوزه على برينتفورد بهدفين نظيفين ، في مباراة نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.


الشوط الأول شهد ندرة للفرص من الفريقين رغم كونها فاصلة لتحديد أخر الصاعدين للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.


استمر حذر الفريقين وبالأخص برينتفورد أمام هجمات فولهام، لينتهي الوقت الأصلي ويتجه الفريقان للأشواط الإضافية.


وفي الوقت الإضافي، سجل جو براين هدفين لفولهام في الدقيقتين 105,117 ليقود فريقه للتأهل للبريميرليج.


وتأهل ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي الموسم المقبل مباشرة بعد احتلال المركزين الأول والثاني في الشامبيون شيب.

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