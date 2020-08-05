أعراضه مزعجة.. 6 حيل تخلصك من ألم المفاصل

فهو يمكن أن يكون مدمرًا ومزعجًا في الحياة اليومية.

أطعمة عديدة يمكن أن تساعدك في التخلص من





إليك أبرز تلك الأطعمة وفقًا لموقع برايت سايد





1.العنب :









بصرف النظر عن النكهة ، فإن العنب ، بسبب مركب نباتي يحتوي عليه والذي يسمى بروانثوسيانيدين ، يقلل من الالتهابات و آلام المفاصل





2. الحمضيات :







غنية بفيتامين ج الذي يساعد على منع التهاب المفاصل وآلام المفاصل.





3.الكرز:







يمكنك بعد تناول عصير الكرز اللاذع لمدة 3 أسابيع فقط تقليل مستويات الالتهاب وتخفيف جزء من آلامهم أيضًا.





4.السبانخ :







لذيذ ولديه نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتى تقلل من الالتهاب والألم وتبطئ تطور التهاب المفاصل.







5.البروكلي :



يحتوي على السلفوروفان الذي يساعد في تخفيف آلام المفاصل ويساهم في تقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.





6.الأطعمة ذات الحبوب الكاملة :







على الرغم من أنه يجب تجنب منتجات الحبوب البيضاء ، فقد ثبت أن الأطعمة ذات الحبوب الكاملة مثل المكرونة ودقيق الشوفان والأرز البني والحبوب الكاملة ، بسبب مركباتها التى تخفض مستويات البروتين و يرتبط هذا البروتين بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك التهاب المفاصل.

