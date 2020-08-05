AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كلكم يعني كلكم.. مذيع لبناني يطالب المسئولين بالاستقالة بعد انفجار بيروت.. فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:17 ص
مذيع لبناني يطالب
مذيع لبناني يطالب جميع المسؤولين بالاستقالة بعد انفجار بيروت
Advertisements
قسم الخارجي
وجه مذيع قناة "امي تي في" اللبنانية انتقادات لاذعة للمسؤولين في لبنان على خلفية انفجار بيروت، مطالبا إياهم بالاستقالة.

وقال مارسيل غانم خلال برنامجه صار الوقت "عذرا انتم لم تبنوا دولة أنتم بنيتم مزرعة، كلكن استقيلو من رئيس الجمهورية، إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب إلى أعضاء البرلمان والوزراء.. كلكن يعني كلكن من كبيركم لصغيركم".

اقرأ أيضا:

وأضاف مهاجما المسؤولين في لبنان "لا يحق لكم أن تتكلموا، ولا أن تتحدثوا.. اسكتوا، اعتقدنا أن العدو الإسرائيلي هو الذي يضرب لبنان فوجدنا أن السبب أسوأ من العدو .. السبب أنتم المهملون والفاسدون والفاسقون والمدمرون.. أنتم الجبناء أنتم العار".

وأوضح أن الإهمال هو من قتل الناس في انفجار بيروت، مؤكدا أن هذا الموضوع يستدعي استقالة دولة بأكملها.

وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يجري عملية بحث عن المفقودين تحت الأنقاض جراء انفجار مرفأ بيروت

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78.. و4 آلاف مصاب

غازات سامة.. تحذيرات أمريكية من كارثة بسبب انفجار بيروت

محافظ بيروت: نصف المدينة تعرض لدمار واسع بسبب الانفجار

انفجار بيروت.. فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات وأطباء الطوارئ إلى لبنان

ترشيحاتنا

أحمد حجازي يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مخاطر كارثية.. إثيوبيا تواصل المراوغة وتعلن تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى 10 أغسطس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلق على انفجار بيروت

توقع كل ما حدث في انفجار بيروت بتفاصيله.. فيديو لـ «مُنجّم» لبناني يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فيديو

محدش كلفني بتنفيذه.. صاحب تمثال مصر تنهض: تجربة شخصية قد تكتمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور