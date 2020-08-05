كلكم يعني كلكم.. مذيع لبناني يطالب المسئولين بالاستقالة بعد انفجار بيروت.. فيديو

وجه مذيع قناة "امي تي في" اللبنانية انتقادات لاذعة للمسؤولين في لبنان على خلفية انفجار بيروت ، مطالبا إياهم بالاستقالة.





وقال مارسيل غانم خلال برنامجه صار الوقت "عذرا انتم لم تبنوا دولة أنتم بنيتم مزرعة، كلكن استقيلو من رئيس الجمهورية، إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب إلى أعضاء البرلمان والوزراء.. كلكن يعني كلكن من كبيركم لصغيركم".





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وأضاف مهاجما المسؤولين في لبنان "لا يحق لكم أن تتكلموا، ولا أن تتحدثوا.. اسكتوا، اعتقدنا أن العدو الإسرائيلي هو الذي يضرب لبنان فوجدنا أن السبب أسوأ من العدو .. السبب أنتم المهملون والفاسدون والفاسقون والمدمرون.. أنتم الجبناء أنتم العار".





وأوضح أن الإهمال هو من قتل الناس في انفجار بيروت، مؤكدا أن هذا الموضوع يستدعي استقالة دولة بأكملها.



