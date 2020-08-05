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محافظات

وفاة سادس طبيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في المنيا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
توفي الطبيب حنا نجيب الصيدلي بمستشفي بني مزار العام والمنتدب بمستشفي عزل ملوى ضمن الاطقم الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد شهداء  الجيش الأبيض بالمنيا الي 6 أطباء وممرضة . 

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ونعت نقابة صيادلة المنيا الدكتورحنا نجيب الصيدلى بمستشفى بنى مزار العام و الذي توفي  إثر اصابته بفيروس كورونا اثناء قيامه بواجبه المهنى وانتدابه بمستشفى العزل بملوى. 

يذكر أن محافظة المنيا ودعت 5 اطباء منذ إنتشار جائحة فيروس كورونا منهم طبيب بسمالوط وهو الدكتور سيد كامل أخصائي الحميات بمستشفي سمالوط  والذي توفي بمستشفي العزل بملوي في 14 يونيو  وطبيبان بمركز مغاغة وهما الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة والذي توفي في 19 يونيو والدكتور محمود البطل إستشاري أمراض النساء والتوليد والدكتور عاطف سالم مدير إدارة مكافحة العدوى بمديريةالصحة والدكتور  ورداني حسن إستشاري الجراحات العامة ليرتفع شهداء الجيش الأبيض الي 6 أطباء  عقب استشهاد الطبيب الصيدلي الي جانب الممرضة الشابة شروق محمد والتي توفيت بعد 20 يومًا من استلام عملها. 
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