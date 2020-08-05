وفاة سادس طبيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في المنيا

توفي الطبيب حنا نجيب الصيدلي بمستشفي بني مزار العام والمنتدب بمستشفي عزل ملوى ضمن الاطقم الطبية لعلاج مصابي فيروس كورونا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد شهداء الجيش الأبيض بالمنيا الي 6 أطباء وممرضة





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ونعت نقابة صيادلة المنيا الدكتورحنا نجيب الصيدلى بمستشفى بنى مزار العام و الذي توفي إثر اصابته بفيروس كورونا اثناء قيامه بواجبه المهنى وانتدابه بمستشفى العزل بملوى.



