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فن

بلدي الثاني..حلا شيحة تدعم الشعب اللبناني بكلمات مؤثرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:40 ص
حلا شيحا
حلا شيحا
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ندي فكري
علقت الفنانة حلا شيحة على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "البقاء لله في ضحايا انفجار لبنان ربنا يصبر اهاليهم و يطمنا علي اهلنا و احبابنا في بلدي الثاني لبنان.. لا حول ولا قوه الا بالله "

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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