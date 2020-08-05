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اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني أعقاب الانفجارات الضخمة بالعاصمة بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعربت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تضامنها مع لبنان الشقيقة أعقاب الانفجارات التي شهدتها العاصمة بيروت خلال الساعات الأخيرة مساء الثلاثاء.

وقال المهندس فتح الله فوزي، أن مجلس الادارة واعضاء الجمعية يتقدمون للشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء والمواساه في ضحايا حادث تفجيرات بيروت، سائلين المولي عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يتم شفاؤه للمصابين.

واضاف، واذ تعرب الجمعية عن أسفها للحادث تعلن الجمعية تضامنها مع الاشقاء في لبنان وتتمني ان تتجاوز الدولة والحكومة والشعب الازمة وتعود لبنان الي عهدها منارة تنبض بالحياة في قلب الوطن العربي الكبير ..تحيا لبنان وتحيا مصر.
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