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إحنا أرخص دواء.. الغرف التجارية: مصر في مصاف الدول المتقدمة في صناعات الدواء أفريقيًا وعربيًا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:39 ص
محفوظ رمزي عضو شعبة
محفوظ رمزي عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محفوظ رمزي عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر في مصاف الدول المتقدمة في صناعات الدواء أفريقيًا وعربيًا، وهي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أنشأت مصانع الأدوية وذلك في عام 1937.

وتابع الدكتور محفوظ رمزي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه لدينا حوالي 160 مصنع دواء وأكثر من 20 ألف صنف دواء مسجل في مصر، ولدينا اكتفاء ذاتي ونصنع أدوية معقدة للغاية، لكن هناك بعض المشاكل التي تواجهنا". 

وأضاف أن الأدوية هي أفضل صناعة في مصر من حيث الرقابة، الجودة، والكفاءة، موضحًا أنها قد تكون أفضل صناعة في الشرق الأوسط، لكنها تحتاج إلى الدعاية. 

وأشار إلى ان أرخص دواء في العالم هو الدواء المصري، وأرخص الأدوية في مصر هي التي تنتجها مصانع الدولة المصرية، ولدينا التسعيرة الجبرية على غرار الطاقة والخبز، والدولة دائمًا وأبدًا تسعى إلى توفير الدواء بأرخص الأسعار".

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