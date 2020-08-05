أول تحرك دولي بعد انفجار بيروت.. جلسة طارئة لمجلس الأمن

أوردت تقارير إخبارية عاجلة، وفق مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة الإثنين المقبل حول انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.
ووفق ماذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، فإن الطلب بعقد جلسة لمجلس الأمن جاء من المجموعة العربية لبحث تداعيات انفجار بيروت.
ويعد عقد الجلسة أول تحرك دولي لبحث انفجار بيروت وتأثيره المرعب بعدد الضحايا الذين يتساقطون حتى الآن.
وسقط نحو 100 قتيل و 4000 جريح على الأقلّ، الثلاثاء، في الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وتسبّب أيضًا بموجة ذعر بين السكّان، وبدمار في كلّ أنحاء العاصمة دفع السلطات إلى إعلانها “مدينة منكوبة”.