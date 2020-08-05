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فن

احفظ إخواتنا..أحمد السعدني يدعم أهل لبنان بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:50 ص
احمد السعدني
احمد السعدني
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ندي فكري
علق الفنان أحمد السعدني على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وكتب احمد السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: يارب احفظ إخواتنا  وحبايبنا احفظ اهل بيروت".

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

 
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