بدون مكياج.. نسليهان أتاغول بإطلالة بسيطة على إنستجرام
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:41 م
نسليهان أتاغول
شاركت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.
وقامت نسليهان أتاغول بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة وقامت بعمل ذيل حصان ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها. ولم تتكلف نسليهان أتاغول في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..