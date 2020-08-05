بدون مكياج.. نسليهان أتاغول بإطلالة بسيطة على إنستجرام

شاركت الفنانة التركية الشهيرة

متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام،

، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.

، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.



وقامت نسليهان أتاغول بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة وقامت بعمل ذيل حصان ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



ولم تتكلف نسليهان أتاغول في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة للغاية.