في ذكرى رحيلها.. تفاصيل تخطيط ميرنا المهندس لزفافها قبل وفاتها

يوافق اليوم 5 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة ميرنا المهندس التي فارقت الحياة في عام 2005 بسبب سرطان "القولون".





وقدمت "ميرنا" الكثير من الأعمال المميزة، منها: فيلم "العيال هربت" بمشاركة النجم حمادة هلال وفيلم "جيران السعد" مع سامح حسين وغيرهم من الأعمال، من خلال السطور التالية تعرف علي الخطة التي كانت تريدها ميرنا المهندس في زفافها.





كانت ميرنا المهندس تحب أن يكون زفافها في الهواء الطلق لمدة 5 أيام وترتدي في كل يوم "فستان" مختلف عن الآخر.





يذكر أن فارقت الفنانة ميرنا المهندس الحياة في 5 أغسطس عام 2015 بعد صراع مع المرض، وكانت آخر أعمالها فيلم بعنوان "جيران السعد" تم عرضه في عام 2014.