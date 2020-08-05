تعليم البحيرة: انتهاء رابع أيام امتحانات الدبلومات بدون شكاوى

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، علي إستعداد جميع اللجان لإمتحانات الدبلومات الفنية صناعي والزراعي والتجارى، وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان التعليم الفني.





وتابع وكيل الوزارة : "بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وانتظام سير عملية الإمتحانات العملية ، وتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا ضد فيروس كورونا المستجد ، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان .





و أشار وكيل الوزارة، إلى أن تم التنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم , والالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.





و أوضح أن تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا في مهدها حيث لم تتلق غرف العمليات شكاوي، بالإضافة إلى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وإنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة .



