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أخبار البلد

أحدث حفرة عمقها 70 مترا.. صورة تظهر قوة التفجير وحجم الدمار فى مرفأ بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:33 م
صورة للحفرة التي
صورة للحفرة التي حدثت عقب الانفجار
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محمد وديع
نشر موقع "إيمدج سات انترناشيونال" صورة لموقع تفجير مرفأ بيروت، تظهر حجم الدمار الحادث في مكان التفجير والمنطقة المحيطة، حيث أحدث حفرة  بعمق 70 مترا-  وبلغ قطر القوة التدميرية للتفجير حوالي 2 كم.

ووقع تفجير بمرفأ بيروت أمس الثلاثاء نتج عنه أكثر من 100 ضحية وحوالي 4 آلاف إصابة وأزال واجهة الرصيف الصناعي في الميناء.

وقال وزير الداخلية اللبناني، في بيان، إنه يجب انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار كانت موجودة فى العنبر رقم 12.

ونقلت قناة الميادين التلفزيونية، عن مدير عام الجمارك اللبنانية محمد ضاهر، القول إن مادة نترات الأمونيوم هي سبب الانفجار، مشيرا إلى انفجار أطنان منها.

وأوضح "ضاهر"، أن الحاوية كانت "محتجزة قضائيا، بسبب خلاف قضائي بين المستورد والشركة الناقلة، وتم احتجازها لصالح دعوى خاصة، وليست عامة" ، مشيرا  إلى أن الانفجار كان بتلك الضخامة، لأن الحاوية كانت موجودة في مستودع مخصص للمواد الكيماوية.

وأضاف أن الحاوية لم تكن ستبقى في لبنان، وإنما جاءت "ترانزيت"، لافتا إلى عدم وجود معلومات عن الوجهة التي قدمت منها أو التي كانت ستذهب إليها.

من جانبه، قال مدير الأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، إن مصدر الانفجار هو حاوية تمت مصادرتها داخل مخزن بمرفأ بيروت.

وشدد إبراهيم على أن الحاوية موجودة في المرفأ منذ سنوات، ولم يعطِ أي معلومات بشأن محتويات الحاوية أو نوع المفرقعات التي سببت هذا الانفجار.

و حلل خبراء الصور ومقاطع الفيديوهات التي وثقت الانفجار، حيث شكك بعضهم في الروايات الرسمية.
أحدث حفرة عمقها 70 مترا.. صورة تظهر قوة التفجير وحجم الدمار فى مرفأ بيروت
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