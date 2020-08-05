مجلس الوزراء اللبناني: التحقيقات مستمرة وإصرار على التوصل إلى سبب انفجار بيروت

أعلن مجلس الوزراء اللبناني الإقامة الجبرية على كل من له علاقة بتخزين نيترات الأمونيوم منذ 2014، حسبما أفادت قناة الحدث".





التحقيقات مستمرة، وهناك إصرار من أجل التوصل إلى سبب حدوث انفجار مرفأ بيروت وأكد مجلس الوزراء اللبناني، أن





وشدد مجلس الوزراء اللبناني :" نحن مسؤولية كبيرة ولا نستطيع أن نستبق التحقيقات إلى الآن". أمامالآن".





وفي وقت سابق من اليوم، كشف عبود عن قيمة الأضرار التي وقعت نتيجة الانفجارمشيرا إلى أنها تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.





وقال محافظ بيروت : "خسرنا 10 عناصر من فوج اطفاء بيروت وحجم الاضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".



