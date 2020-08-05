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مجلس الوزراء اللبناني: التحقيقات مستمرة وإصرار على التوصل إلى سبب انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:30 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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هاني حسين
أعلن مجلس الوزراء اللبناني الإقامة الجبرية على كل من له علاقة بتخزين  نيترات الأمونيوم منذ 2014، حسبما أفادت قناة الحدث".

وأكد مجلس الوزراء اللبناني، أن التحقيقات مستمرة، وهناك إصرار من أجل  التوصل إلى سبب حدوث انفجار مرفأ بيروت.

وشدد مجلس الوزراء اللبناني:"  نحن أمام مسؤولية كبيرة ولا نستطيع أن نستبق التحقيقات إلى الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عبود عن قيمة الأضرار التي وقعت نتيجة الانفجارمشيرا إلى أنها  تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

وقال محافظ  بيروت : "خسرنا 10 عناصر من فوج اطفاء بيروت وحجم الاضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن".

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