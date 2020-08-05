الحريري يتلقي ميقاتي وسلام والسنيورة في بيت الوسط لبحث الموقف بعد انفجار بيروت

ووفقا لوسائل اعلام محلية، جرى البحث في التطورات الراهنة خلال اللقاء، والموقف الذي يجب أن يتم اتخاذه لرفع اثار الازمة والوقوف لمحاسبة المسئولين واتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة التي تواجه الدولة اللبنانية.

وعبر "الحريري" عن بالغ حزنه لما اصاب بيروت، وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو إلى نجدتها والتضامن مع أهلنا في كل الأحياء التي تضررت".





وأضاف أن حجم الخسائر أكبر من أن يوصف، لافتا إلى أن الخسارة الأكبر هي سقوط عشرات القتلى والجرحى، مضيفا "نسأل الله أن يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".