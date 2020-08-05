AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحريري يتلقي ميقاتي وسلام والسنيورة في بيت الوسط لبحث الموقف بعد انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:10 م
الحريري يلتقي رؤساء
الحريري يلتقي رؤساء حكومة بيروت السابقين
Advertisements
على صالح
يلتقي حاليا رئيس الحكومة اللبنانية السابق ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط، مع نظرائه​ السابقين ​تمام سلام​، و​نجيب ميقاتي،​ و​فؤاد السنيورة​؛ لبحث الاوضاع بعد الانفجار الدامي الذي حول بيروت لمدينة منكوبة أمس الثلاثاء

ووفقا لوسائل اعلام محلية، جرى البحث في التطورات الراهنة خلال اللقاء، والموقف الذي يجب أن يتم اتخاذه لرفع اثار الازمة والوقوف لمحاسبة المسئولين واتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة التي تواجه الدولة اللبنانية.

وعبر "الحريري" عن بالغ حزنه لما اصاب بيروت، وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "بيروت تستغيث والاعصار الذي أصابها يدمي القلوب. الكلّ مدعو إلى نجدتها والتضامن مع أهلنا في كل الأحياء التي تضررت".

وأضاف أن حجم الخسائر أكبر من أن يوصف، لافتا إلى أن الخسارة الأكبر هي سقوط عشرات القتلى والجرحى، مضيفا "نسأل الله أن يحمي عاصمتنا وشعبنا من كل مكروه".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رؤساء سابقون للحكومات اللبنانية يقاطعون اجتماع "عون" حول أوضاع البلاد

بيروت تستغيث.. سعد الحريري: خسائر الانفجار أكبر من الوصف

بسبب انفجار بيروت.. اتصالات مواسعة لعمرو موسى بمجموعة من السياسيين اللبنانيين

البرلمان يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني.. على عبدالعال: إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي

لجنة للتحقيق في الانفجار.. المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يعلن بيروت منطقة منكوبة

إصابة أفراد من طاقم السفارة الألمانية وعناصر من اليونيفيل في انفجار بيروت

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر: ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. وهذا موعد انكسار الموجة

سبب هجوم حسام عاشور على إدارة الأهلي

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

الإفتاء: ليس فرضًا على الزوجة خدمة أهل زوجها.. فيديو

سفينة الموت.. رحلة من جورجيا إلى بيروت انتهت بفاجعة إنسانية

هل يشمل وزراء.. لبنان يوضح تفاصيل فرض إقامة جبرية على مسؤولين بسبب انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج تطلق رسميًا Galaxy Note20 و Note20 Ultra..السعر والمواصفات..صور

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Tab S7 و S7+..تعرف على السعر و المواصفات..صور

بعد تحوله لمليونير.. عامل سعيد الحظ يعثر على كنز جديد بقيمة 2 مليون دولار