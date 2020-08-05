وزيرة إعلام لبنان: زيارة ماكرون لن تقتصر على الدعم المعنوي| فيديو

قالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان لن تقتصر على الدعم المعنوي فقط.









يتم تحضير جدول مساعدات فرنسا لـ لبنان من أجل تخطي تداعيات انفجار مرفأ بيروت ". وأضافت منال عبد الصمد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"تخطي









وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الوزراء اللبناني، استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت ، وعلاج المصابين.









كما أعلن المجلس حالة الطوارئ في بيروت أسبوعين، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز عربية " في خبر عاجل لها.









واعتمد مجلس الوزراء اللبناني، تخصيص اعتمادات للمستويات من أجل علاج الجرحى والمصابين .









وقام مجلس الوزراء اللبناني بتشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.