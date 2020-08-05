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رئيس لبنان يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت|شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:02 م
ميشال عون رئيس لبنان
ميشال عون رئيس لبنان
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هاني حسين
عرضت فضائية " روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد، وقوف ميشال عون رئيس لبنان، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت .


وقال ميشال عون ، الرئيس اللبناني، إنه يدعو لعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والصليب الأحمر والدفاع المدنى واستنزاف كافة طاقتها وعناصرها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين للمستشفيات.

وأضاف " عون " ، خلال كلمته من المؤتمر المذاع اليوم، :"مصممون على مواصلة التحقيقات فى انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين المقصرين  وإنزال أشد العقوبات بهم".

وأعلن مجلس الوزراء اللبناني،  استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية لمواجهة  تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وعلاج المصابين.

كما أعلن المجلس حالة الطوارئ في بيروت أسبوعين، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز عربية " في خبر عاجل لها.
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