رئيس لبنان يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت|شاهد

عرضت فضائية " روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد، وقوف ميشال عون رئيس لبنان، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت









وقال ميشال عون ، الرئيس اللبناني، إنه يدعو لعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والصليب الأحمر والدفاع المدنى واستنزاف كافة طاقتها وعناصرها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين للمستشفيات.





وأضاف " عون " ، خلال كلمته من المؤتمر المذاع اليوم، :"مصممون على مواصلة التحقيقات فى انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين المقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم".





وأعلن مجلس الوزراء اللبناني، استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وعلاج المصابين.





كما أعلن المجلس حالة الطوارئ في بيروت أسبوعين، حسبما أفادت قناة " سكاي نيوز عربية " في خبر عاجل لها.