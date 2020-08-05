افتتاح متحف عالمي لعرض مراحل إنشاء قناة السويس مطلع العام المقبل.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أهم ما يميز قناة السويس الجديدة هو العمق الكبير لها، موضحا أن هناك سفن يبلغ غاطسها 20 متر تحت المياه وتستطيع عبور القناة بكل يسر.
وأضاف ربيع خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز أن قناة السويس الجديدة نجحت فى زيادة نسبة عبور السفن بأمان.
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وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن التحول الرقمي وفر خدمات للعملاء لم تكن موجودة من قبل، مشيرا إلى أن الحجز الإكتروني وفر ميزة تنافسية لزيادة طلب السفن على عبور القناة .
وأوضح ربيع أن قناة السويس الجديدة وفرت للسفن 11 ساعة في عبور القناة، معلنا عن إنشاء متحف قناة السويس العالمي لاستعراض 3 مراحل تاريخية للقناة منذ نشأتها، منوها إلى أنه سيتم افتتاح المتحف مطلع العام المقبل.