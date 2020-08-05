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برلمان

في الذكرى الخامسة لافتتاحها.. برلمانية: قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات القومية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:01 م
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
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ماجدة بدوى
اعتبرت النائبه مرفت الكسان مطر عضو مجلس النواب، ان قناة السويس الجديدة التي تحل الذكرى الخامسة لافتتاحها غدا، من أهم الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي من أهم المشروعات القومية في السنوات الأخيرة .

وأكدت الكسان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ان قناة السويس الجديدة،  لها أهمية كبرى في التجارة العالميه، لانها موازيه للقناة الرئيسية. 

وتابعت أن وجود القناة الجديدة ادي الي زيادة نسبة عبور السفن في الاتجاهين، وايضا  عبور السفن الضخمه وزيادة مرور إعداد السفن ما ترتب عليه زيادة في ايرادات قناة السويس للضعف وهذا انعكس على زيادة الدخل القومي.
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