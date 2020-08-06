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فن

زعل كبير.. رحمة حسن تتضامن مع الشعب اللبناني.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:32 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
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مصطفى كرم
تضامنت الفنانة رحمة حسن مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي أدى إلى دمار المدينة ووفاة العشرات وإصابة الآلاف.

ونشرت رحمة حسن صورة للعلم اللبناني معلقة عليه "صدمة كبيرة الف سلامة على لبنان وأهل لبنان ... وربنا يرحم اللي راحو ويحفظ ويبعد الشر ويصبر كل اللبنانيين زعل كبير ربنا يعلم".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".


وقال مراسل "فرانس 24"، شربل عبود، إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.
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