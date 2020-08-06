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فن

أخبار الفن.. محمد إمام يرزق بمولودته الثانية قسمت.. هجوم النجوم على الحكومة اللبنانية.. راقصة تجبر مصطفى شوقى على إعادة أغنية ضارب عليوى

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:21 ص
ماجدة الرومى
ماجدة الرومى
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرضها على النحو التالي:


الانتقادات تحاصر كارمن لبس بسبب تويتة وصورة الرئيس الفرنسي لإنقاذ لبنان
موجة من الهجوم الشرس طالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس؛ بسبب تعليقها على أحداث لبنان، واستغاثتها بالرئيس الفرنسى ماكرون.


هاجم عدد من نجوم الفن، القيادات السياسية اللبنانية؛ بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها بيروت؛ بسبب انفجار المرفأ الذى أسفر عن خسائر ضخمة.


طرح المطرب مصطفى شوقى، نسخة جديدة من أغنية "ضارب عليوى"؛ وذلك بعد موجة من الانتقادات التي وجهت للأغنية؛ بسبب ظهور الراقصة معه، وهو الأمر الذي دفع صناع الأغنية ومنتجها نصر محروس إلى إعادة طرح الأغنية بنسخة جديد بدون الراقصة.


نشر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "على مين متكلين" بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل، وأدى إلي وفاة المئات وإصابة الآلاف.


رزقت الفنانة جنات بمولودتها الثانية التي سمتها "جوليا"، وذلك بعد أن أعلنت منذ فترة عن حملها الثانى إلا أنها لم تعلن عن نوع المولود. 


احتفل محمد عادل إمام، بمولودته الثانية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 
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