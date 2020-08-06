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أخبار العالم

ماكرون يغادر فرنسا متوجهاً إلى لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:31 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أحمد محرم
أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس إيمانويل ماكرون غادر فرنسا قبل قليل متجهًا إلى لبنان لمساندته بعد انفجار مرفأ بيروت المأساوي.

وقال الإليزيه في بيان إن هدف زيارة ماكرون للبنان القول إنه ليس وحيدا، وكذلك الحد من النزاعات داخل البلد المنكوب.

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وأكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية، منال عبد الصمد، أنه لا مانع من اللجوء الى تحقيق دولي لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت والذي وقع الثلاثاء مخلفا وراءه حجم هائل من الدمار الذي لحق بالدولة اللبنانية، قالت: لا نمانع بتحقيق دولي بانفجار بيروت".

وحذرت الوزيرة اللبنانية من كارثة كبري تهدد الأمن الغذائي في البلاد بعد تدمير الصوامع الرئيسية ببيروت الأمر الذي تسبب في فقدان الكثير من المخزون الإستراتيجي من حبوب القمح علي حد قولها.

واعتمد مجلس الوزراء اللبناني، تخصيص اعتمادات للمستويات من أجل علاج الجرحى والمصابين.

وأكدت وزيرة الإعلام بالحكومة اللبنانية أنه تم تحديد 5 ايام للكشف عن ملابسات انفجار مرفأ بيروت متوعدة باتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تقصيره.

وعن الوضع الطبي في البلاد قالت منال عبد الصمد : جاهزون لتأمين كافة الاحتياجات الطبية لكل المصابين وحاليا في طور إنشاء 4 مستشفيات جديدة 2 في بيروت و2 في الخارج لتعويض لخروج 3 مستشفيات من الخدمة بعدما تأثرت بتفجير مرفأ بيروت.
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