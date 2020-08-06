افحص نفسك.. 5 علامات لتراكم دهون الكبد و8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل به.. وتناول هذه الأطعمة فورا









وأوضح باهر السعيد، خلال لقائه في برنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد"، عدة أعراض تظهر على الجلد مرتبطة بالكبد وهي:





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1- اصفرار الجلد " اليرقان" أو ظهور لون برتقالي على الجلد واصفرار العين.







2- احمرار شديد في راحة اليد دون سبب أو حساسية.







3- أوردة عنكبوتية في الجزء العلوي من الجسم وهي الوحمة العنكبوتية، وتحدث بسبب توسع في الأوعية الدموية لعدم مقدرة الكبد على تفكيك الاستروجين.





4- ظهور نتوءات بيضاء حول جفن العين بسبب تراكم الدهون الثلاثية نتجة خلل بالكبد.









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5- ظهور كدمات حمراء في الساقين أو الذارعين غير مرتبط بمشكلة جلدية.









6- جلد الوزة الذي يعاني منه النساء، هناك ارتباط بينه وبين إنزيمات الكبد، لأن الكبد يخزن فيتامين هـ و أ، ونقصهم الحاد في الجسم يرتبط بظهور جلد الوزة.









7- قشرة الرأس السميكة التي لا تزول بسهولة تنذر بمشكلة في الكبد.









8- سواد مفاصل الأصابع بسبب نقص فيتامين ب12 يشير لخلل في الكبد.











وأكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، أن زيادة الدهون على الكبد تسبب تغيير شكل وأداء الكبد فيصبح لونه أصفر ويتضخم حجمه.