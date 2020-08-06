افحص نفسك.. 5 علامات لتراكم دهون الكبد و8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل به.. وتناول هذه الأطعمة فورا

- 5 علامات لتراكم دهون الكبد.. وأطعمة للتخلص من سموم الجسم
- منها جلد الوزة.. 8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل في الكبد.. شاهد
- أخطرها مرض السكري.. أسباب دهون الكبد.. شاهد
تراكم الدهون على الكبد من أخطر المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض، إليكِ كيف تعرفين أنك تعانين من الكبد الدهنى وحيل تخلص الكبد من السموم ونصائح لحماية نفسك من أمراض الكبد.
وفقا لموقع "هيلث"، تعد أبرز علامات الإصابة بدهون الكبد هى الحرمان من النوم وحكة الجلد واصفرار العين بسبب تراكم البيليروبين في الجسم ووجود مشاكل فى الذاكرة والشعور بالإرهاق باستمرار.
إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد.
بجانب العلامات السابقة، إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد
الثوم
مفيد لصحة الكبد، فهو غني بالسيلينيوم، مما يعزز تأثيرات مضادات الأكسدة ويزيل السموم من جسمك.
زيت الزيتون
تناوله باعتدال يساعد على التخلص من السموم فى الجسم.
الأوراق الخضراء
الأوراق الخضراء تحمي وتخلص الجسم من السموم.
البنجر
ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.
الشاي الأخضر
غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد التى تساعد على حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان.
على الجانب الآخر، يمكن تجنب الإصابة بأمراض الكبد ومضاعفاته هى الحصول على لقاحات التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.
وعدم تناول الأدوية أو المسكنات التي تستلزم وصفة طبية أو بدون وصفة طبية إلا عند الحاجة فقط بالجرعات الموصى بها والحفاظ على وزن صحي.
وقال الدكتور الصيدلي باهر السعيد، إن بعض المشاكل الجلدية مرتبطة بمشاكل الكبد، وذلك يظهر من خلال تحليل إنزيمات الكبد.
وأوضح باهر السعيد، خلال لقائه في برنامج "إنبوكس" المذاع على قناة "صدى البلد"، عدة أعراض تظهر على الجلد مرتبطة بالكبد وهي:
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1- اصفرار الجلد " اليرقان" أو ظهور لون برتقالي على الجلد واصفرار العين.
2- احمرار شديد في راحة اليد دون سبب أو حساسية.
3- أوردة عنكبوتية في الجزء العلوي من الجسم وهي الوحمة العنكبوتية، وتحدث بسبب توسع في الأوعية الدموية لعدم مقدرة الكبد على تفكيك الاستروجين.
4- ظهور نتوءات بيضاء حول جفن العين بسبب تراكم الدهون الثلاثية نتجة خلل بالكبد.
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5- ظهور كدمات حمراء في الساقين أو الذارعين غير مرتبط بمشكلة جلدية.
6- جلد الوزة الذي يعاني منه النساء، هناك ارتباط بينه وبين إنزيمات الكبد، لأن الكبد يخزن فيتامين هـ و أ، ونقصهم الحاد في الجسم يرتبط بظهور جلد الوزة.
7- قشرة الرأس السميكة التي لا تزول بسهولة تنذر بمشكلة في الكبد.
8- سواد مفاصل الأصابع بسبب نقص فيتامين ب12 يشير لخلل في الكبد.
وأكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي ، أن زيادة الدهون على الكبد تسبب تغيير شكل وأداء الكبد فيصبح لونه أصفر ويتضخم حجمه.
وأوضح الدكتور هشام الخياط، خلال لقائه في برنامج عيادة ten المذاع على قناة ten، أن الخلية الكبدية يجب ألا يزبد حجمها على أكثر من 5% من حجم الكبد، لكن عند زيادة هذه النسبة تصل لـ 30 % تكون دهون قليلة، ومن 30 إلى 50 دهون متوسطة، وأكثر من 50% تكون دهون شديدة وتؤثر على أداء الكبد.
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وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إلى العديد من أسباب حدوث الكبد الدهني، وأولها زيادة الوزن فهو العامل الرئيسي في الإصابة بدهون الكبد، فيحدث تضخم لحجم الكبد وترسب الدهون.
كما أكد الدكتور هشام الخياط أن هناك أسبابا أخرى لدهون الكبد وهي زيادة نسبة الدهون الثلاثية عن المعدل الطبيعي، فتترسب على الكبد، كذلك مرض السكري من أهم أسباب دهون الكبد ، وكلما زادت نسبة السكر في الجسم ، يؤثر ذلك بشكل سلبي على الكبد.