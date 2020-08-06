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تعليم

انطلاق فعاليات ندوة كيف تشارك بفعالية في الشراكات والشبكات والاتحادات الدولية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:02 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان أولى فعاليات سلسلة Internationalization Street أونلاين بعنوان" How to Become Actively Engaged in Partnerships & Networks" كيف تشارك بفعالية في الشراكات والشبكات والاتحادات الدولية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، من خلال تطبيق زووم.

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وتضمن اللقاء كلمة د. منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتى تناولت أهمية الاتفاقيات والشراكات الدولية والجهود المبذولة من الادارة العامة للعلاقات الثقافية ومكتب العلاقات الدولية لتطوير تلك الشراكات. 

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كما أشار د. مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للاتفاقيات والمشروعات الدولية والتدريب إلى التقدم الذى أحرزته الجامعة فيما يخص العلاقات الدولية وتطوير تقنيات رقمية وتكنولوجية جديدة لتحفيز أعضاء المجتمع الجامعى على التواجد الدولى. 

وأشادت د. هناء الحسينى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة بتعاظم المردود من المشاركة فى أنشطة الشبكات الدولية ومنها ورش عمل ضمان الجودة التى نظمها اتحاد الجامعات الافريقية والتى شارك فيها المجتمع الجامعى من خلال مكتب العلاقات الدولية الذى قام بالاعلان عنها وتيسير سبل مشاركة الكليات والكيانات المختلفة. 

وتضمن اللقاء عرض فيديو عن الشراكات والشبكات الدولية مصحوبا بكلمة د. ميادة بلال لتوضيح آليات المشاركة فى الاتفاقيات الدولية، ود. نشوة الشريف مدير قسم الشراكات والشبكات الدولية، وآية وحيد منسق الاتفاقيات الدولية بإدارة العلاقات الثقافية للرد على تساؤلات السادة الحضور حول كيفية عقد اتفاقية، وإجراءاتها، وقاعدة بيانات الشركاء الدوليين، وغيرها من الأسئلة التى ساهمت فى إثراء اللقاء.
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