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أخبار العالم

الحكومة الموريتانية تتقدم باستقالتها لـ الرئيس محمد ولد الغزواني

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:32 م
الحكومة الموريتانية
الحكومة الموريتانية تتقدم باستقالتها لـ الرئيس محمد ولد الغز
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قسم الخارجي
تقدم رئيس الحكومة الموريتانية، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، اليوم الخميس، ووزراؤه باستقالتهم للرئيس محمد ولد الغزواني؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل سياسي حول نتائج تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات فساد كبيرة  شملت ملفات وصفقات تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وأوصى البرلمان بمحاكمة الضالعين فيها.

وأوضح بيان النيابة العامة في موريتانيا الذي صدر مساء أمس الأربعاء أنها باشرت إجراءات البحث الابتدائي بإشراف قطب مكافحة جرائم الفساد “وسيتسم بالجدية والصرامة المطلوبين طبقا للقوانين المعمول بها".

شددت النيابة على أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.

وكان تقرير برلماني كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في صفقات ومحاباة استفادت منها عائلة الرئيس السابق ولد عبد العزيز.

ويتحدث التقرير عن صفقات بقيمة ملياري دولار تمت بطريقة غير قانونية وتخللتها تجاوزات كبيرة استفاد منها مقربون من الرئيس السابق في مجالات الثروة السمكية والطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات والطرق.
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