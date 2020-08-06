AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لسة عارف حالا.. حسين الشحات يسخر من شائعة قرب انضمامه لبيراميدز

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:56 م
حسين الشحات
حسين الشحات
Advertisements
محمد السعيد
سخر حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، من شائعات اقترابه من الانضمام إلى بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وكتب أحد المتابعين لـ حسين الشحات على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" يعني انت يابني الأهلي مشتريك بـ 150 مليون جنيه، وسايب ملايين في الإمارت عشان خاطر الأهلي، ورايح تعرض نفسك على بيراميدز بـ 50 مليون جنيه، هموت، ليه كسرت ضهر النقاز يابني". 

ورد حسين الشحات قائلا:" أنا بصيف يا اخويا، ولسة عارف منك حالا".

ويغيب حسين الشحات عن تدريبات الأهلي حاليا استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، بسبب إجرائه عملية الفتاق الرياضي مؤخرا.

وشارك حسين الشحات مع الأهلي في 14 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف وصنع هدفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خضوعه لعملية جراحية.. حسين الشحات يغيب عن الأهلي 3 أسابيع

يحتاج راحة 3 أسابيع.. شقيق حسين الشحات يدعم نجم الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية

رامى ربيعة يهنئ حسين الشحات بـ عيد ميلاده الـ 28

رغم إصابة ابنته بكورونا.. خالد الغندور يؤازر حسين الشحات بعد إجرائه عملية فتاق

الموضوع كان سهلا.. شوبير: مندهش من توقيت عملية حسين الشحات

حسين الشحات يظهر في مران الأهلي

ترشيحاتنا

درس بيروت كان مؤلما.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة سقوط طائرة خاصة بالغردقة

نشرة السوشيال ميديا.. عمرو أديب يطالب مصر بمراجعة مخازن الكيماويات.. ومحمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر