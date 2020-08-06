لسة عارف حالا.. حسين الشحات يسخر من شائعة قرب انضمامه لبيراميدز





وكتب أحد المتابعين لـ حسين الشحات على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" يعني انت يابني الأهلي مشتريك بـ 150 مليون جنيه، وسايب ملايين في الإمارت عشان خاطر الأهلي، ورايح تعرض نفسك على بيراميدز بـ 50 مليون جنيه، هموت، ليه كسرت ضهر النقاز يابني".





ورد حسين الشحات قائلا:" أنا بصيف يا اخويا، ولسة عارف منك حالا".





ويغيب حسين الشحات عن تدريبات الأهلي حاليا استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، بسبب إجرائه عملية الفتاق الرياضي مؤخرا.





وشارك حسين الشحات مع الأهلي في 14 مباراة بمسابقة الدوري هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف وصنع هدفين.

سخر حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، من شائعات اقترابه من الانضمام إلى بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.