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رياضة

الدوري السعودي.. اجتماع عاصف في النصر بعد الهزيمة الكبيرة من الهلال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يقود البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي، التدريبات في إطار الاستعداد لمواجهة أبها بالجولة 24 من دوري المحترفين السعودي.

كان النصر، تعرض لخسارة كبيرة من الهلال بأربعة أهداف لهدف، في ديربي الرياض الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي، في جولة عيدنا عيدين.

وأوضح الإعلامي السعودي علي العنزي، أن فيتوريا سيعقد اجتماع خاص مع لاعبي الفريق، من أجل منافشة الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة الهلال.

يذكر أن النصر يحل ضيفا على أبها يوم الإثنين المقبل في الجولة 24 من دوري المحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما أبها في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.
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