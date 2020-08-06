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رياضة

حسام البدري يجتمع بجهاز المنتخب بعد انتهاء مؤجلات الدوري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:24 م
حسام البدري
حسام البدري
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منتصر الرفاعي
يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية عقب انتهاء مباريات مؤجلات الدوري التي تنطلق اليوم بمباراة الزمالك والمصري باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن  طاهر.

ويناقش حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية واستعدادا لأول توقف دولي.

ويسعي المدير الفني ومعاونيه لوضع كافة السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في لمشوار التصفيات المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.
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