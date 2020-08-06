بومبيو: بحثت مع وزير خارجية مصر سبل استقرار ليبيا





وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كال براون: تحدث وزير الخارجية مايك ر. بومبيو اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.





وناقش وزير الخارجية بومبيو ونظيره المصري القضايا الإقليمية، بما في ذلك أهمية دعم وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال المحادثات السياسية والاقتصادية.





اقرأ أيضا

سامح شكرى: اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان تتويج لعلاقة صداقه 3 آلاف عام





وأضاف أن بومبيو، وشكري تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.





وأشار بيان صدر عن الخارجية المصرية إلى أن بومبيو وشكري أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين.





وتطرق إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.





ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن شكري استعرض خلال الاتصال جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في أرجاء المنطقة.