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أخبار العالم

بومبيو: بحثت مع وزير خارجية مصر سبل استقرار ليبيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:27 م
وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الامريكي
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على صالح
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن أنه بحث تطورات القضية الليبية مع نظيره المصري سامح شكري، في سبيل التوصل إلى أفضل الحلول من أجل استقرار الدولة.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كال براون: تحدث وزير الخارجية مايك ر. بومبيو اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. 

وناقش وزير الخارجية بومبيو ونظيره المصري القضايا الإقليمية، بما في ذلك أهمية دعم وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال المحادثات السياسية والاقتصادية.


وأضاف أن بومبيو، وشكري تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.

وأشار بيان صدر عن الخارجية المصرية إلى أن بومبيو وشكري أكدا خلال الاتصال على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتّين.

وتطرق إلى سُبل تطوير شتى جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن شكري استعرض خلال الاتصال جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في أرجاء المنطقة.
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