100 شمعة وحريق مدمر.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى مأساة.. شاهد

بعد أسبوعين من التجهيزات، تحول عرض زواج رومانسي إلى كارثة، حيث تسبب في نشوب حريق مدمر في شقة سكنية نتيجة استخدام شاب متهور لنحو 100 شمعة من أجل طلب يد حبيبته، حيث كتب لها عبارة "هل تتزوجيني؟" بهذا العدد الهائل من الشموع.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذا الشاب "ألبرت ندريو"، البالغ من العمر 26 عامًا، حاول قدر استطاعته التخطيط لعرض زواج مثالي بعد شرائه خاتم زواج لحبيبته "فاليريجا ماديفيتش"؛ وقرر أن يعد لها مفاجأة رومانسية في غرفة المعيشة بمسكنه في مدينة "شفيلد" بمقاطعة "ساوث يوركشير" في إنجلترا، وبالفعل ملأ الغرفة بالشموع والبالونات، والتي استغرق إعدادها بالشكل الذي كان يرغبه حوالي 4 ساعات.









وفي أعقاب ذلك، توجه لمحل عملها كي يصطحبها إلى المسكن لرؤية هذه المفاجأة، لكنه ترك الشموع التي استخدمها في كتابة "هل تتزوجيني؟" مشتعلة على الأرض، ولسوء حظه فقد تسببت هذه الشموع في اندلاع حريق مدمر بعد مغادرته.





وبذلك كانت في انتظار "فاليريجا" مفاجأة مختلفة تمامًا لدى عودتها برفقته، حيث فوجئت بتصاعد الأدخنة الكثيفة من الشقة، وطلبت من "ألبرت" الاتصال بالمطافئ، وتوجهت ثلاثة أطقم إطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق.





وعلى الرغم من كل ما حدث، فقد كان الشاب مصرًا على طلب يد حبيبته في ذلك اليوم على وجه التحديد، وبالفعل عرض عليها الزواج وقدم لها الخاتم وسط هذه الظروف الكارثية، والأغرب أنها وافقت على الزواج منه.







