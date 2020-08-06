الاستخبارات الإسرائيلية: لن يجرؤ أي رئيس أمريكي على توقيع صفقة أخرى مع إيران

حذر أكبر جاسوس إسرائيلي، الولايات المتحدة من العودة إلى "استرضاء" إ يران وإحياء إرث الرئيس السابق باراك أوباما ، بمثل اتفاق الصفقة النووية الإيرانية التي رفعت العقوبات عن الجمهورية الشيعية مقابل تقييد الدولة لبرنامجها النووي السلمي.









وانتقد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ، بشدة خطط المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية جو بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA ، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني)، زاعمًا في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مثل هذه خطوة من شأنها أن تقرب طهران من امتلاك سلاح نووي.









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وجادل كوهين بأن هذا هو بالضبط ما فعلته الصفقة الأصلية ورأى أنه إذا ألقى بايدن نظرة على تقارير المخابرات الأمريكية ، فمن المرجح أن يغير رأيه بشأن هذه النقطة في برنامجه الانتخابي.









وقال كوهين "الصفقة الموقعة في عهد أوباما جعلت إيران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي من حيث القدرة على اختبار الصواريخ الباليستية وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لقد كشفنا نوايا إيران عندما استولينا على الأرشيف النووي، ولن يجرؤ أي رئيس أمريكي على توقيع صفقة أخرى مع ايران تحصل بموجبها على سلاح نووي ويساعد في تمويل الإرهاب".









وزعم رئيس المخابرات الإسرائيلية أن الاتفاق النووي الإيراني سمح لطهران بتمويل المسلحين والإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وأضاف أنه إذا تمت استعادتها بعد أن دمرتها جهود إدارة ترامب بشكل أساسي، فستستخدم إيران الموارد والأموال التي تم تحريرها بسبب رفع العقوبات لرعاية هذه الجماعات مرة أخرى.









وقال كوهين إن "الصفقة خلقت المزيد من الموارد لتمويل الميليشيات الشيعية والجماعات الإرهابية، وبمجرد أن يطلع "جو بايدن - المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة - على أحدث التقارير الاستخباراتية، لن يرغب في الانضمام إلى الصفقة الإيرانية".









وكشف كوهين، الذي تولى منصب وزير الاستخبارات مؤخرًا، عن بعض التوجيهات التي تخطط إسرائيل لاستكشافها للدفاع عن نفسها من إيران.









ويعتزم دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران للسماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين مزعومين غير مصرح بهما بعد أن تم رفض السماح لهما سابقًا بإرسال مفتشيها إلى هناك.









وقال كوهين أيضًا إنه من الضروري تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية في أكتوبر 2020، معترفًا بأن المبادرة قد لا تحصل على دعم كافٍ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.









وأشار، من ناحية أخرى، إلى أنه واثق من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوباتها الخاصة على بيع الأسلحة لإيران إذا فشلت تصويت الأمم المتحدة، وجادل بأنها قد تكون أكثر فعالية من العقوبات الدولية.