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أخبار العالم

انفجارات إيران الغامضة.. اندلاع حريق هائل في محطة للكهرباء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:35 م
دعاء أبوهشيمة
اندلع حريق هائل في محطة للكهرباء في مقاطعة سلمان، شمال إيران، بحسب موقع "إيران انترناشيونال".

ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس ادارة الاطفاء بالمنطقة سعيد اسماعيل بور قوله ان "فرق رجال الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق بعد عدة ساعات من اندلاعه".

وقال اسماعيل بور إن التحقيق جارى فى الحادث، مضيفت ان ارتفاع درجة الحرارة أدى الى تسرب المواد الكيماوية من خزان سعة 20 مليون لتر واسفر عن اندلاع حريق، وفقا للنتائج الاولية.

كانت مصادر إيرانية أكدت، صباح اليوم، اشتعال نيران كبيرة في المنطقة الصناعية الإيرانية قرب العاصمة طهران، في الوقت الذي هرعت فيه قوات الحماية المدنية لإخماد الحرائق، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت التقارير الصحفية الإيرانية إنه اندلع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق طهران، ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد. 

وقال جلال ملكي المتحدث باسم دائرة الإطفاء في العاصمة طهران: "الحريق اندلع عند الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباح اليوم ونجم عنه دخان كثيف جدا وتعمل فرق الإطفاء من بلدات برديس وبومهن ورودهن على إخماد النيران".

وأضاف: "النيران اندلعت في ثلاث وحدات إنتاج ومبنى من طابقين ومخازن تضم جلودا وأخشابا تستخدم في صناعة الخزن".

وكشف أن مساحة المنطقة التي امتدت فيها النيران تبلغ نحو 2500 متر مربع.

وخلال الفترة الأخيرة، تشهد إيران سلسلة من التفجيرات الغامضة طالت مواقع عسكرية ونووية.
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