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تعليم

شارك في إطفاء حريق.. جامعة الأزهر تنعى طالبا بشريعة أسيوط

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:51 م
جامعة الأزهر تنعى
جامعة الأزهر تنعى طالبا بشريعة أسيوط
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محمد شحتة
تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، بخالص العزاء لأسرة الطالب محمود  سعد عبدالنعيم  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بأسيوط وابن قرية القرعان مركز جرجا محافظة سوهاج، وذلك إثر وفاته، لمشاركته فى إخماد حريق داخل أحد منازل الجيران.

ودعت الجامعة في باين، المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الطالب الأزهري قام بعمل إنساني لمساعدة جيرانه في إطفاء حريق قد وقع في منزلهم الأمر الذي أدى إلى وفاته بسبب تأثره بالدخان الشديد.
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