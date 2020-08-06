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محافظ البحر الأحمر عن حادث طائرة الجونة: الطيار هبط بشكل خاطئ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:58 م
طائرة
طائرة
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قال اللواء عمر حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليقا على تعرض طائرة لحادث سقوط في مطار الجونة، إن الطائرة الرياضية التي تعرضت لحادث ترخيصها للترفيه والإعلان، وأسفر الحادث عن وفاة طيار وراكب.

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن الطائرة كان مصرحا لها بالإقلاع والهبوط وهي مربوطة لاسلكيا بالمطار والأبراج، وإذا كان هناك أي حالات طوارئ يتم إبلاغ الأبراج مباشرة، مؤكدًا أن التحقيقات ستكشف عن ملابسات الحادث.

وتابع أن هذه الطائرة خرجت من مطار الجونة وتقريبًا حدث عطل بعد إقلاعها، وحاول الطيار النزول في نطاقه ولكنه هبط بشكل خاطئ، متابعًا: "أنا شوفت الطيارة دي بنفسي قبل كده وهي بتطير لكن في نطاق محدد في اتجاه الجزر وتطير بشكل منخفض، لأن الهدف منها تصوير الجزر والشواطئ والسياحة والمتعة".

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن هذا النوع من الطائرات تستأجر من قبل المواطنين وتستخدم في عمليات الإعلانات كما هو مرخص لها من الطيران المدنى.
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