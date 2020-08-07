AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يروي سر فشل صفقة ضم حسين الشحات وحمدي فتحي ومحمود علاء لـ سموحة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:39 ص
محمود علاء
محمود علاء
Advertisements
ياسمين تيسير
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الرباعي حسين الشحات ومحمد فاروق وحمدي فتحي، ومحمود علاء، اقتربوا في فترة من الفترات للإنضمام إلى صفوف النادي السكندري.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن حسين الشحات كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال لسموحة قبل اللعب لمصر للمقاصة.


وتابع: "اتفقت على كافة تفاصيل انتقال محمد فاروق لاعب المقاولون العرب السابق لسموحة .. لكن وكيل اللعب حول وجهته إلي الأهلى".

وأضاف: "أنهيت صفقة محمود علاء أثناء لعبه لحرس الحدود .. لكنه فضل الانتقال إلي وادي دجلة".

وأتم: حمدي فتحي كان قريب من اللعب لسموحة وقت أن كان لاعبًا بدمنهور .. لكن المدير الفني رفض التعاقد معه وقتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين صلاح الناهي رئيساً لقطاع الكرة ومحمود صبحي للناشئين في سموحة

سموحة: فاوضنا بيراميدز لضم محمد فاروق في الصيف

وجودهما إضافة لأي فريق.. فرج عامر: طلبنا تجديد إعارة ناصر ماهر وصلاح محسن من الأهلي.. فيديو

بيراميدز طلبني وأنا بصلٍّي التهجد.. محمد فاروق: موافق على اللعب لسموحة حبا في فرج عامر.. فيديو

فرج عامر: استكمال الدورى قرار سيادي وعلى الجميع الالتزام به

فى أقوى صفقات الموسم.. لاعبة منتخب مصر تنضم لسلة سيدات سموحة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الزمالك يعرض 3 ملايين و600 ألف استرلينى لشراء رمضان صبحى

لم أجد من يعوضني حضنك .. أحمد فلوكس يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

كرة القدم غدارة.. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ مصطفى محمد

محافظ البحر الأحمر عن حادث طائرة الجونة: الطيار هبط بشكل خاطئ

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تورط عناصر من حزب الله في انفجار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور