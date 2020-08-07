4 مكاسب لـ الزمالك عقب الفوز أمام المصري في الدوري الممتاز

حقق فريق الزمالك العديد من المكاسب أمس عقب الفوز أمام المصري البورسعيدي في المباراة المؤجله لـ الدور الـ 14 من بطولة الدوري المصري حيث جاءت ضربه البداية لـ الدوري مليئة بالاثارة و التشويق.





وفاز الزمالك أمام المصري بهدف نظيف أحرزه محمود علاء في الدقيقة الـ 55 من المباراة على استاد برج العرب.





ويرصد موقع صدى البلد أبرز 4 مكاسب لـ الزمالك عقب فوز أمس





1- وصافة الدوري المصري





ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز خلالها بـ 16 مواجهة وتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة.





ورفع الزمالك رصيده لـ 34 نقطة بعد فوزه في مباراة اليوم، ليحل في المركز الثاني بجدول الترتيب.





2- دفعة معنوية قوية





عقب توقف دام لـ 5 اشهر عاني لاعبي فرق الدوري المصري من انعدام ثقه وتدهور الحالة البدنية ولكن جاء فوز الزمالك امس ليعطي للاعبين دفعه معنويه قوية خاصة مع قرب مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الرجاء والتي يسعى الزمالك للتويج بها لتصبح البطولة الثالثه هذا الموسم بعد بطولتي السوبر المصري والسوبر الافريقي









3- رد اعتبار عقب الهزيمة وضياع لقب الدوري المصري الموسم الماضي





تعرض فريق الزمالك الموسم الكاضي لـ هزيمة لهدفين مقابل هدف امام المصري والتي كان لها تاثير كبير في ضباع لقب الدوري المصري من الفريق الابيض على الرغم من صدراته لـ الجدول طوال الموسم





4- كارتيرون يواصل في كسب ثقة الجماهير والتفوق امام المصري





تمكن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من الفوز على الرغم من غياب عدد كبير من العناصر الرئيسية للفريق ابرزهم طارق حامد , يوسف اوباما , اشرف بن شرقي و اوناجم مما زاد من ثقه الجماهير ومجلس الادارة به





كما واصل كارتيرون في الفوز امام المصري حيث لم يهزم امامه مطلقا