لاعبو أسوان يجرون المسحة قبل 48 ساعة من مواجهة مصر المقاصة

يجري لاعبو نادي أسوان الرياضي المسحة الطبية ظهر اليوم الجمعة 7/8/2020 ،استعدادًا لمواجهة نادي مصر للمقاصة رسميا ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8، بعد التوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأكد مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان ،بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى من المقرر أن يجرى ظهر الجمعة 7/8/2020 المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى قبل 48 ساعة من مواجهة مصر المقاصة رسميا ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8 .



