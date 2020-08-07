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رياضة

لاعبو أسوان يجرون المسحة قبل 48 ساعة من مواجهة مصر المقاصة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:18 ص
فريق أسوان
فريق أسوان
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رباب الهوارى
يجري لاعبو نادي أسوان الرياضي المسحة الطبية ظهر اليوم الجمعة 7/8/2020 ،استعدادًا لمواجهة نادي مصر للمقاصة رسميا ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8، بعد التوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان ،بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى من المقرر أن يجرى ظهر الجمعة 7/8/2020 المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى قبل 48 ساعة من مواجهة مصر المقاصة رسميا ضمن مؤجلات الجولة 18 الأحد 9/8 .

ويحتل نادي أسوان المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدورى العام، بعد تحقيق  ثلاث انتصارات متتالية بختام الدور الأول، جاءت كالآتى حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وقد حقق زهرة الجنوب الفوز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 لقاءات ، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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