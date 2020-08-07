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سيارات

بسبب كورونا.. تراجع مبيعات تويوتا 50% مقارنة بالعام الماضي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت الشركة الرائدة في صناعة السيارات تويوتا إنها تتوقع تراجع صافي أرباحها خلال عام 2020 بأكثر من 50 %  ،وذلك مقارنة بالعام الماضي بسبب آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت تويوتا  في بيان لها أنها تتوقع انخفاض ارباح هذا العام بنسبة 64% مقابل عام  2019 وهو ما يعني ان الأرباح ستقل حوالي 6.9 مليار دولار 


وأعلنت تويوتا قبل ذلك ان الارباح انخفضت ، بالفعل خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 98% مقارنة بالعام المضي مقابل تراجع المبيعات بنسبة 40 % .


وقالت تويوتا انها باعت 50 % فقط من سياراتها  بالمقارن على أساس سنوي في مختلف أسواق العالم بنسبة ماتقرب 1.15 مليون سيارة . 
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وفي نفس السياق قررت تويوتا تقديم نسخة خاصة جديدة من موديلها كامري باللون الأسود ، وذلك احتفالا بالذكرى السنوية الأربعين لها .

واكد احد المواقع المهتمة بأخبار السيارات أن تويوتا ستقوم بطرح النسخة الخاصة ذات اللون الأسود من كامري، في اليابان خلال الوقت الحالي دون التأكد من طرحها في السوق العالمي .

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