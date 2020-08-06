احتفالا بمرور 40 عاما.. تويوتا تقدم موديل كامري 2021 باللون الأسود

احتفالا بالذكرى السنوية الأربعين لها قررت شركة تويوتا اليابانية في صناعة السيارات، بتقديم نسخ خاصة باللون الأسود من طراز كامري.
وتتميز هذه السيارة بالكثير من المزايا التقنية مثل خاصية تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية وكذلك أنظمة مساعدة السائق برصد النقطة العمياء والتحذير من السيارات الخلفية.
وتحتوي تويوتا كامري الجديدة على محرك هجين قياسي للسيارة بسعة 2.5 لتر وبقوة 178 حصان على أن يبدأ سعرها من 150 ألف ريال سعودي.
كما كشفت تويوتا في نهاية شهر يويليو الماضي عن طراز "ميراي" والذي يعتمد على الطاقة الهيدورجينية في توليد الحركة.
ونشرت الشركة بعض الصور الترويجية للطراز الجديد، والذي أصدر بطول يصل إلى 4.98 متر وعرض يصل إلى 1.89 متر وارتفاع عن الأرض بمقدرا 1.47 متر وبالإضافة إلى أن الهيكل يعتمد على قاعدة عجلات عريضة يصل طولها إلى 2.92 متر.
أما من الداخل فقمر القيادة مزينة بقطع نحاسية مع مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية من نظام ترفهي مذهل متصل بشاشة مالتيميديا يصل قياسها إلى 12.3 بوصة.
ويأتي طرح الطراز الجديد بالتزامن مع ارتفاع نسبة مبيعات السيارات التي تعتمد على الطاقة الهيدروجينية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2020، بعدد وحدات يصل إلى 6558 سيارة حتى هذه اللحظات، ولم تفصح تويوتا حتى الآن عن سعر السيارة سواء في الخليج أو في السوق العالمي.
وأكدت تويوتا أنها ستطرح النسخ الخاصة ذات اللون الأسود من سيارة كامري في اليابان خلال الوقت الحالي دون تأكيدات من طرحها في السوق العالمية.
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وسيحظى هذا الموديل بلمسات رياضية مع مقصورة داخلية فخمة بجلود سوداء، أو حمراء بالإضافة إلى عجلات معدنية بمقاس 18 بوصة كما تحصل السيارة على عض الزخارف في المصابيح الأمامية والخلفية.
وتتميز هذه السيارة بالكثير من المزايا التقنية مثل خاصية تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية وكذلك أنظمة مساعدة السائق برصد النقطة العمياء والتحذير من السيارات الخلفية.
وتحتوي تويوتا كامري الجديدة على محرك هجين قياسي للسيارة بسعة 2.5 لتر وبقوة 178 حصان على أن يبدأ سعرها من 150 ألف ريال سعودي.
كما كشفت تويوتا في نهاية شهر يويليو الماضي عن طراز "ميراي" والذي يعتمد على الطاقة الهيدورجينية في توليد الحركة.
ونشرت الشركة بعض الصور الترويجية للطراز الجديد، والذي أصدر بطول يصل إلى 4.98 متر وعرض يصل إلى 1.89 متر وارتفاع عن الأرض بمقدرا 1.47 متر وبالإضافة إلى أن الهيكل يعتمد على قاعدة عجلات عريضة يصل طولها إلى 2.92 متر.
أما من الداخل فقمر القيادة مزينة بقطع نحاسية مع مقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود تستطيع استيعاب 5 أشخاص بارتياحية من نظام ترفهي مذهل متصل بشاشة مالتيميديا يصل قياسها إلى 12.3 بوصة.
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وبالنسبة لأداء السيارة على الطرقات وقوة المحرك فلم تفصح الشركة اليابانية تويوتا عن أسرار السيارة، ولكنها أكدت أنها ستكشف عن كل التفاصيل في التقديم الرسمي للسيارة في خريف العام الجاري 2020.
ويأتي طرح الطراز الجديد بالتزامن مع ارتفاع نسبة مبيعات السيارات التي تعتمد على الطاقة الهيدروجينية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الجاري 2020، بعدد وحدات يصل إلى 6558 سيارة حتى هذه اللحظات، ولم تفصح تويوتا حتى الآن عن سعر السيارة سواء في الخليج أو في السوق العالمي.