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سيارات

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة تويوتا العالمية لصناعة السيارات اليابانية مؤخرا عن السيارة برادو 2021 الجديدة بتحديثات كثيرة ، و قوة اكبر و أنظمة مساعدة سائق محسنة ، بالاضافة الى إصدار خاص جديد أطلقت عليه اسم TX Black Edition .

وتستمد السيارة برادو 2021 الجديدة الاساسية قوتها من محرك رباعي الأسطوانات ديزل تيربو سعة 2.8 لتر يولد المزيد من القوة بفضل استخدام شاحن تيربو أكبر، لتصل الى 204 حصان .

بالاضافة الى أنظمة مساعدة سائق محسنة، مثل تنبيه مغادرة الحارة، ومساعد إشارات الطريق، وإخطار بدء تشغيل السيارة، كما تتميز طرازات TZ-G وTX مع حزمة L بنظام تنبيه حركة المرور الخلفية بشكل اختياري.

ووضعت تويوتا نظام ترفيهي مقاس 9 بوصة مع اتصال الهاتف الذكي بشكل اختياري أيضًا، فيما يحصل طراز TZ-G على ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات Super ECT قياسي.

أما عن الإصدار الخاص جديد من برادو في اليابان، من طراز TX مع "الحزمة L"، ويتميز بتصميم داخلي وخارجي داكن، حيث حصلت على أغطية مرايا وقضبان سقف مطلية باللون الأسود .

بالإضافة الى جنوط 18 بوصة سوداء، وفي الداخل، حصل الإصدار الأسود على زخارف فضية وكونسول وسطي أسود.

وتصل اسعار تويوتا برادو 2021 ، الى 3,621,000 ين للإصدار الأساسي، و4,261,000 ين للإصدار الأسود.

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور
رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور
رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور
رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور
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