سيمون: ‏سلامتك النفسية في المرتبة الأولى.. أي شيء يحاول النيل منها حتى وإن كنت تحبه ابتعد عنه

نشرت الفنانة سيمون ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها .





وظهرت سيمون فى الصورة وهى تمارس إحدى الرياضات





وعلقت سيمون على الصورة قائلة:" ‏سلامتك النفسية في المرتبة الأولى، أي شيء يحاول النيل منها حتى وإن كنت تحبه ابتعد عنه."





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وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.





"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن لحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.









تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى