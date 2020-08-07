AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيمون: ‏سلامتك النفسية في المرتبة الأولى.. أي شيء يحاول النيل منها حتى وإن كنت تحبه ابتعد عنه

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:26 م
سيمون
سيمون
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها .

وظهرت سيمون فى الصورة وهى تمارس إحدى الرياضات

وعلقت سيمون على الصورة قائلة:"‏سلامتك النفسية في المرتبة الأولى، أي شيء يحاول النيل منها حتى وإن كنت تحبه ابتعد عنه."

اقرأ أيضًا:

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن لحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.


تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. سيمون تهنئ الأقباط بذكرى دخول السيد المسيح مصر

فضل شاكر يطرح أغنية معقول .. فيديو

فضل شاكر يتخطي مليونا ونصف مشاهدة بـ معقول

معقول لـ فضل شاكر تقترب من 2 مليون مشاهدة

فضل شاكر يتخطى الـ2.5 مليون مشاهدة لـ أغنية معقول

سيمون تستعيد ذكريات زيزينيا مع أحمد السقا.. صورة

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني في 20 أكتوبر 2020

لإبلاغه عن الجريمة.. أهالى شهيدى الغربة يقدمون الشكر لشاب سودانى.. فيديو

اندلاع حريق ضخم في لندن.. فيديو

أسوأ من انفجار بيروت.. تحرك إيراني لاحتواء كارثة محتملة في طهران

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

طقوس غريبة.. المهر قطعان ماشية وفستان الزفاف من جلد الماعز فى أفريقيا.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد زيدان تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة