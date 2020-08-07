ضبط 8 محلات مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص في المنوفية|صور

خلال شهر يوليو الماضي، وتبين وجود 66 منها مرخصا، أما الـ 8 الباقية فكانت بدون ترخيص، وحيازة أصحابها لمبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وأخرى محظور تداولها، وسلع منتهية الصلاحية، وحررت محاضر مخالفات بذلك، واتخذت الإجرءات القانونية حيالهم. أعلن المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم المرور على 74 محل مبيدات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة،













جاء ذلك خلال قيام إدارة المكافحة قسم الرقابة علي المبيدات الزراعية والمخصبات بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.









وفى إطار الحفاظ على الموارد المائية وترشيد إستخدامها ، أفاد وكيل وزارة الزراعة بأنه قد تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت 24كم و50 مترا من المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة خلال يوليو الماضى، مؤكدًا على إستمرار تطهير المساقي الخصوصية بصفة مستمرة لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث حفاظًا على الرقعة الزراعية.







