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سيارات

كيف تقوم بتعقيم سيارتك بعد انحسار فيروس كورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:02 ص
تعقيم سيارتك بعد
تعقيم سيارتك بعد انحسار فيروس كورونا
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اشرف عطية
من الطبيعي ان تكون سيارتك محملة بفيروس كورونا خصوصا بعد فترة الذروة التي شهدتها البلاد لذلك يجب عليك القيام بتطهير السيارة بشكل دوري و في هذا السياق سنطرح عليكم طرق غسيل و تعقيم السيارة بشكل صحيح . 
 
لتنظيف السيارة قم اولا بغسيل السجاد والفرش القماش باستخدام المواد المناسبة و خصوصا أسفل المقاعد وفي الزوايا والفتحات الصغيرة بينما تعمل عمليات الغسيل بالبخار على إزالة البقع من السجاد والفرش ، ولكن الصابون والماء مع قطعة قماش ناعمة يعملان أيضًا على تنظيف الأوساخ.

  
وقم باستخدام المحاليل التي تحتوي على 70 في المائة من الكحول على الأقل آمنة للاستخدام على معظم الأسطح الداخلية الصلبة للسيارة ، كما أنها فعالة ضد فيروسات كورونا ، ويمكن تبليل فرشاة صغيرة ونظيفة أو فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف الفتحات وحاملات الأكواب ثم ضع الكحول على قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف الأسطح الصلبة الأخرى بلطف ولا يجب استخدام المناديل الورقية ، حيث يمكن أن تترك وراءها أثرًا من الوبر.
 
ويمكن تنظيف الزجاج الأمامي بقطعة قماش ناعمة يفضل الشمواه ومنظف زجاج يحتوي على الكحول. واستخدم قطعتين من القماش مهم لتجنب الخطوط حيث يجب وضع المنتج على قطعة ومسح الزجاج بقطعة أخرى. 

أما شاشات اللمس التي تتعرض للغبار وبصمات الأصابع فتتطلب منتجات تنظيف مختلفة عن تلك التي تستخدمها للزجاج حيث تستخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة مع كحول الأيزوبروبيل لفرك الشاشة برفق كي لا تتضرر و تتلف .

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