لماذا تشتهر سيارات لكزس lexus بـ اعتماديتها الكبيرة وما السر وراء ذلك

كما نعلم أن شركة لكزس lexus هي شركة لصناعة تتصدر لكزس دائما قوائم السيارات الأكثر اعتمادية، واحتلت العلامة المرتبة الأولى بفضل تقارير العملاء . هي شركة لصناعة السيارات الفاخرة وهي شركة مملوكة لعملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا والأكثر





حيث حققت كل سيارة من سيارتها درجات تؤهلها لأن تصبح الأعلى في فئتها​​ من حيث الاعتمادية، والمتانة وقوة التحمل وهي كلها صفات يبحث عنها أي مالك سيارة .

ما السر الذي يجعل شركة لكزس تحتل الصدارة .. اول و أهم الأسباب هو قيام الشركة بتصنيع محركات اعتمادية للغاية وتتقدم بمسافة على العديد من الشركات المصنعة الأخرى، وخاصة لكزس دونًا عن كل العلامات التجارية الأخرى .





لكزس لا تعتمد أي تكنولوجيا في سيارتها إلا بعد اختبارها لفترات طويلة والتأكد من مدى نجاحها وعدم وجود أي عيوب بها فهي تنفي مقولة انة كلما ذاد التطور ذات التعقيد والأعطال فلكزس لا تعرف هذه المقولة .





تفوقت لكزس lexus في جميع الاسواق العالمية دون استثناء خصوصا موديلات ES و GS و LS التي فرضت الهيمنة على السوق بسبب رضا العملاء ، حيث ذكرت تقارير العملاء أنهم راضيين تمامًا عن تجاربهم مع هذه السيارات، كما أكدوا أنهم لم يشعروا بتكلفة التصليح الباهظة حيث أن متوسط تكلفة تصليح السيارة متدنية جدًا، مقارنتا برفاهيتها واعتماديتها علي الطريق .







