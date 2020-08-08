علامة ملحوظة تشير إلى الإصابة بالزهايمر.. احترس منها

مع تقدم الناس في العمر، تصبح الشرايين الرئيسية أكثر تيبسًا، مما قد يعني أن الدورة الدموية ليست بالشكل الأمثل كما كانت من قبل؛ حيث يُعتقد أن هذا هو السبب في أن مشاكل مثل OH تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا عند كبار السن.

ويؤثر

على حوالي خمسة في المائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ولكن ما يصل إلى 20 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا؛ حيث

يعاني حوالي 2٪ فقط من المصابين من أعراض خطيرة ، مثل الدوخة وتشوش الرؤية والغثيان.