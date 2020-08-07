عليك فقط أن تموت قليلا| رسالة غريبة وغامضة من هند صبري.. شاهد





وعلقت هند صبرى على الصورة قائلة: "في بعض الأحيان، عليك فقط أن تموت قليلًا في داخلك من أجل أن تولد من جديد وترتفع مرة أخرى كنسخة أقوى وأكثر حكمة منك. ما يهم أكثر هو كيف تسير عبر النار. يجب أن يحترق طائر الفينيق ليخرج. غالبًا ما يكون الألم الأعمق هو الذي يمكّنك من النمو إلى أعلى مستوياتك".









يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من اخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





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وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.











