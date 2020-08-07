هيونداي موتور تفوز بجوائز النقل المستقبلي لعام 2020

حصد عملاق صناعة السيارات الكوري هيونداي موتور جائزتي التنقل المستقبلي للعام 2020 (FMOTY) عن كل من شاحنة "نبتون HDC-6 " والسكوتر الإلكتروني المدمج للشركة.





هذه الجوائز تقدمها كلية الدراسات العليا في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) للتنقل الأخضر منذ عام 2019، وتمنح للمركبات المفاهيمية التي تقدم مساهمات بارزة لمستقبل التنقل.

ومُنحت الجائزة الأولى لــ FMOTY لشاحنة هيونداي الثقيلة التي تعمل بخلايا الوقود تعمل بالهيدروجين "نبتونHDC-6" في الفئة "العامة والتجارية" والسكوتر الإلكتروني المدمج في الفئة "الشخصية".

وتولت لجنة التحكيم المكونة من قائمة تضم 16 من كبار الإعلاميين المختصين بمجال السيارات من 11 دولة، بفحص وتقييم مفاهيم هيونداي التي تقدمت للجائزة من إجمالي 71 مفهومًا ظهرت لأول مرة في معارض السيارات الدولية، وذلك للنظر فيها في إطار ثلاث فئات للجائزة هي: عامة وتجارية وشخصية، وأشاد المحكمين بتفوق مفاهيم شركة هيونداي موتور وتقديمها تقنيات وخدمات نقل مستقبلية مبتكرة.

واستلهمت هيونداي تصميم شاحنة نبتون HDC-6 ، الذي ظهر لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية للسيارات التجارية بنوفمبر الماضي، من قطارات السكك الحديدية "آرت ديكو" الشهيرة في ثلاثينيات القرن الماضي ويجسد هذا التصميم رؤية هيونداي لمستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، حيث تقود الشركة تحولًا نموذجيًا إلى المركبات التجارية الصديقة للبيئة، إذ توقع أن يزداد الطلب على المركبات التجارية الخالية من الكربون والصديقة للبيئة تدريجيًا، وعبر أعضاء لجنة التحكيم في FMOTY عن دعمهم لهذه المركبة النموذجية الأولى التي تقوم بدمج طاقة خلية وقود الهيدروجين في التسليم التجاري.

وأُعتبر السكوتر الإلكتروني المدمج؛ الذي ظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في عام 2017، خيارا مثاليا للمركبات المستقبلية، وسيتم دمج السكوتر الكهربائي -كما يظهر من اسمه- في المركبات، ومن خصائص هذا السكوتر القدرة على الشحن الذاتي أثناء تشغيل السيارة معتمدا على مفهوم توفير حركة "الميل الأخير"، والتي تعد ميزة حظيت بتقدير كبير لدى لجنة التحكيم الجائزة بالإضافة إلى التصميم البديع السكوتر.





وبمناسبة الجوائز صرح سانجوب لي، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم: "نعتبر شاحنة نبتون HDC-6 سفيرتنا للعالم التي تؤكد مكانة هيونداي موتور والدور المهم الذي تلعبه في الجيل الجديد من المركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود وتكنولوجيا خلايا الوقود، بتعبير آخر تجسد هذه الشاحنة بتصميمها المستقبلي رؤية هيونداي موتور ومكانتها الرائدة في صناعة النقل المعتمدة على الهيدروجين".

ومن جهته قال دونغ جين هيون، رئيس مختبر الروبوتات في مجموعة هيونداي موتور: "يوفر السكوتر الإلكتروني المدمج إمكانية التنقل وسهولة الاستخدام، ويضع معيارًا جديدًا لسوق التنقل المعتمد على حلول "الميل الأخير".

وأقيم حفل FMOTY هذا العام في المجمع الثقافي الأكاديمي KAIST في ديجون، بحضور كل من سانغ يوب لي نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي التابع لهيونداي، وهاك سو ها، مدير التصميم في مجموعة هيونداي موتور، ودونغ جين هيون، رئيس مختبر الروبوتات في المجموعة.

وكانت شركة هيونداي موتور قد كشفت في شهر ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق مستقبلية تحت عنوان "استراتيجية 2025"، تطور الشركة بموجبها أجهزة التنقل الذكية وخدمات التنقل الذكية باعتبارها الركيزتين الأساسيتين لعملها، ومن المتوقع أن يسهل التكامل بين الركيزتين انتقال الشركة إلى مزود حلول التنقل الذكي.