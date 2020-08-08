أخبار الحوادث.. ملثمون يطلقون النار على أهالي منزل بالمنوفية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز بالدلنجات

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





*بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات مديري إدارات المرور بالقليوبية

أصدر العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية اليوم الجمعة حركة تنقلات لمديري إدارات المرور في مراكز ومدن المحافظة.









*ملثمون يطلقون النار على أهالي منزل بقرية رملة الأنجب بالمنوفية

شهدت قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة إطلاق نار من ملثمين علي الأهالي بالقرية وتم تحرير محضر بالواقعة.





*إصابة ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته في حادث سير

لقيت طفلة مصرعها بينما أصيب والدها "ضابط شرطة" و٥ من أفراد أسرتها إثر وقوع تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.









*مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق المحمودية في البحيرة

لقي مسن مصرعه وأصيب ٣ أشخاص آخرين في حادث تصادم سياره ملاكى مع توك توك أمام قرية ليديا علي طريق مركز المحموديه، و تم نقل المصابين إلى مستشفى المحموديه المركزى و حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





*انفجار أنبوبة بوتاجاز يتسبب في إصابة شخصين بالدلنجات

أصيب شخصان من أسرة واحدة بحروق وجروح متفرقة بالجسم، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز صغيرة داخل منزل بمركز الدلنجات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتقي العلاج اللازم.





*مصدر أمني عن حريق التبة في مدينة نصر: مخلفات في قطعة أرض فضاء

صرح مصدر أمنى بأنه على خلفية ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية من نشوب حريق في منطقة التبة بشارع جمال حمدان، عزبة الهجانة، بمدينة نصر، في القاهرة؛ فقد تبين أن الواقعة تتمثل فى نشوب حريق محدود ببعض المخلفات في قطعة أرض فضاء "مساحتها 100 متر"، مستغلة كمقلب للقمامة .





*التحريات فى حريق مدينة نصر: مخلفات بقطعة أرض فراغ ولا خسائر

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة اشتعال النيران بمنطقة السوق التجارى بالحى العاشر بمدينة نصر، أن الحريق كان فى مخلفات بقطعة ارض فراغ بمساحة ٢٠٠ متر ولم تمتد الى عقارات أو محال تجارية وسيطرت قوات الحماية المدينة على السنة اللهب دون أن يمتد المحلات والأكشاك وباكيات للباعة المجاورة لمكان الحريق.





*الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ السوق التجاري بمدينة نصر من كارثة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب منطقة التبة بالحى العاشر فى مدينة نصر .





*جبروت امرأة | عذبت طفلين في كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقبها بالمؤبد وتوجه لها رسالة قاسية

"جبروت امرأة".. هذا أقل وصف لهذه القصة الشنيعة، فلم تعرف الرحمة طريقها إلى ربة منزل بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بعد أن فقدت أبسط معاني الإنسانية، وتجردت من مشاعر الرأفة والرفق، فأقدمت على تعذيب طفلين كانا في كنفها بعد سجن والدتهما، بحرق جسديهما وأجزاء حساسة منهما بالنار.





*تقدر بالملايين .. التحفظ على 1200 كيلو من أحجار الكوارتز في أسوان

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان على 1200 كيلو جرام من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب عثر عليها بحوزة 3 أشخاص بقصد بيعها، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين الثلاثة لم يحصلوا على تصاريح للتنقيب وبمناقشتهم أكدوا أن تلك الأحجار قاموا بالتنقيب عليها فى المنطقة الجبلية.

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